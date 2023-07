OnePlus 11 in offerta a 579€ su Amazon è IMPERDIBILE (16+256 GB)

Non è uno scherzo: il OnePlus 11 è protagonista in queste ore di una super offerta per l’Amazon Prime Day. Lo smartphone, nella versione con 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage, è ora disponibile al prezzo scontato di 599 euro con la possibilità di ottenere 20 euro di sconto extra scegliendo di pagare con una carta VISA. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato. Per accedere alla promozione e acquistare il OnePlus 11 al prezzo più basso di sempre è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Da notare che in sconto c’è anche il OnePlus 10 Pro proposto a 499 euro.

OnePlus 11 è un best buy assoluto per il Prime Day

Il OnePlus 11 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni eccellenti, e di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W. Lo smartphone può contare anche su di un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Tra le specifiche ci sono 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre ad una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 13 personalizzato da Oxygen OS 13. C’è il supporto Dual SIM e c’è anche il sensore di impronte digitali posizionato sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone di casa OnePlus al prezzo scontato di 599 euro per la variante 16+256 GB. Si tratta di un best buy assoluto che diventa ancora più conveniente pagando con una carta VISA: in questo caso, infatti, c’è uno sconto aggiuntivo di 20 euro che porta il prezzo a 579 euro.

