OnePlus 11 con Buds Pro 2 ad un SUPER PREZZO su Amazon ADESSO

Il OnePlus 11 è uno degli smartphone top di gamma più interessanti del momento, grazie soprattutto alla presenza del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, in grado di garantire una marcia in più in termini di prestazioni. Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare il OnePlus 11 in bundle con le Buds Pro 2, le nuove cuffie true wireless svelate proprio insieme allo smartphone.

Grazie all’offerta in corso, è possibile acquistare la versione 8+128 GB dello smartphone al prezzo di 849 euro mentre la variante 16+256 GB è disponibile al prezzo di 919 euro. Di fatto, quindi, le OnePlus Buds Pro 2 (dal valore di 179 euro) sono incluse gratis con questa promozione. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto in modo da accedere subito alla pagina Amazon dedicata alla promozione.

OnePlus 11 con Buds Pro 2 ad un ottimo prezzo con la nuova offerta di Amazon

Il OnePlus 11 è uno degli smartphone più completi e potenti disponibili, ad oggi, sul mercato. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oltre che di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, e un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K e refresh rate di 120 Hz con tecnologia LTPO.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il bundle OnePlus 11 e Buds Pro 2 a prezzo scontato. Per il modello 8+128 GB dello smartphone il prezzo del bundle è di 849 euro mentre per la versione 16+256 GB è possibile acquistare i due dispositivi al prezzo complessivo di 919 euro. In entrambi icasi, viene applicato uno sconto di 179 euro, pari al valore commerciale delle Buds 2 Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.