OnePlus 11 5G: UFFICIALE, ecco quando verrà annunciato

Senza troppi giri di parole, oggi l’account Twitter della divisione indiana di OnePlus ha finalmente svelato quando sarà presentato (in India) il nuovo smartphone di punta dell’azienda. Il debutto è previsto per il 7 febbraio 2022 insieme al lancio delle cuffiette Buds Pro 2.

L’ammiraglia next-gen del marchio cinese è nell’aria da diverso tempo, oramai; oggi il brand di Pete Lau ha finalmente confermato quando svelerà in India il OnePlus 11 5G. Questo sarà l’erede dell’attuale OnePlus 10 Pro 5G (a proposito, questo dispositivo trova su Amazon a soli 808,73€ nella versione da 12+256 GB) annunciato all’inizio di quest’anno. Curiosamente, insieme al telefono arriveranno anche i nuovi auricolari TWS della compagnia, le Buds Pro 2. Analizziamo meglio questi leaks.

OnePlus 11 5G: in India arriverà il 7 febbraio

L’evento di lancio si chiamerà OnePlus Cloud 11 e si svolgerà a Nuova Delhi. Ipotizziamo che il telefono possa giungere dapprima in Cina (magari qualche giorno prima) e subito dopo in India e nel resto del mondo.

Lo smartphone sarà un device incredibilmente potente; la compagnia lo ha spoilerato in una serie di video teaser pochi giorni or sono. Dai poster sappiamo che avrà il modulo fotografico circolare posto vicino il frame laterale sinistro, con all’interno i sensori, il flash LED e il logo di Hasselblad, simbolo della rinnovata partnership fra i due brand. Il design sarà molto simile a quando visto in passato dai render di OnLeaks.

Sotto la scocca presenterà il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, abbinato a memorie RAM di tipo LPDDR5 da 16 GB e storage da 256 GB di tipo UFS 4.0. Lo schermo sarà AMOLED curvo da 6,7 pollici QHD+ con refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Sul fronte fotografico invece, non mancherà il modulo oda tre ottiche con sensore Sony IMX890 da 50 Megapixel, ultrawide da 48 Mpx e telelens da 32 Mpx. La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh con ricarica da 100W.

