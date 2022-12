OnePlus 11 5G: trapelata la scheda tecnica su Geekbench

Ci siamo: il futuro flagship di Pete Lau, il OnePlus 11, è appena stato avvistato su Geekbench. Dal sito possiamo notare quali saranno le sue performance derivanti dal processore Snapdragon 8 Gen 2 e non solo.

Come tutti sappiamo, l’OEM cinese sta per svelare al mondo la nuova ammiraglia next-gen; l’azienda ha già iniziato a spoilerare alcune delle sue caratteristiche in Cina, anche se la data di debutto asiatica e globale resta ad oggi un mistero. Curiosamente però, in India è già stata comunicata la data della presentazione al pubblico: il 7 febbraio 2023. Adesso però, conosciamo sia il design del telefono che le sue prestazioni visto che OnePlus 11 5G si è mostrato sul portale di benchmarking più famoso al mondo.

OnePlus 11 5G: quali sono le sue performance?

Il numero di modello del flagship è PHB110; dal sito vediamo che avrà un processore composto da 1+3+4 core con frequenza massima di 3,19 GHz. La GPU invece, vediamo essere la Adreno 740. Ovviamente parliamo del SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Confermati poi i 16 GB di RAM di tipo LPDDR5 ma arriverà anche in versioni con 8 o 12 GB di memoria virtuale. Questa sarà combinata allo storage di tipo UFS 4.0 fino a 256 GB.

Sotto la scocca il software sarà Android 13 con skin OxygenOS o ColorOS, a seconda del mercato di riferimento. Su Geekbench vediamo che ha ottenuto 1493 punti nel test single core e 5112 nel multicore. Lo schermo infine, sarà un pannello AMOLED curvo da 6,7 pollici QHD+ con refresh rate da 120 Hz.

Arriviamo al fronte fotografico; la presenza del software di Hasselblad è oramai confermata e troveremo tre ottiche così ripartite: main camera 50 Mpx (Sony IMX890), ultrawide da 48 Mpx e teleobiettivo da 32 Mega. La batteria sarà da 5000 mAh con fast charge da 100W.

