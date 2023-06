OnePlus 11 5G si aggiorna e migliora ancora: ecco tutte le ultime novità

Il nuovissimo OnePlus 11 5G si aggiorna e migliora ancora; è arrivato un nuovo update del firmware del telefono che aumenta le performance in moltissimi contesti. Andiamo con ordine e vediamo tutte le novità. Intanto, se non ne avete uno e desiderate acquistarlo, vi segnaliamo che è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 847,08€, spese di spedizione incluse.

OnePlus 11 5G: il miglior smartphone di punta si aggiorna

Sappiamo che dal suo esordio, questo smartphone di punta ha sempre ricevuto aggiornamenti del software puntuali e precisi; questi servono per mantenere sicuro il dispositivo, protetto e al riparo da eventuali minacce hacker. Non di meno, spesso migliorano le prestazioni generali. Ma cosa c’è di nuovo con l’update in questione?

L’update in questione arriva con una versione firmware denominata CPH2447_13.1.0.580(EX01); al momento è solo per il mercato indiano ma arriverà anche da noi nelle prossime settimane. Controllate le impostazioni dello smartphone; sarà questione di giorni, al massimo.

Ecco il Log delle modifiche del nuovo firmware OxygenOS 13.1.0.580 per OnePlus 11 5G:

Sistema

Arrivano le patch di sicurezza di giugno per Android;

migliorata la stabilità del software in generale.

Comunicazione

Aumenta la stabilità della connessione su dati mobili.

Connessioni

Aumentata la stabilità del Bluetooth;

Migliorata la stabilità della connessione via Wi-Fi.

Come detto, OnePlus ha promesso che ha l’update giungerà anche in Nord America e in Europa nei prossimi giorni, quindi restate connessi con noi.

Noi vi ricordiamo che OnePlus 11 5G costa solo 847,08€ su Amazon, spese di spedizione incluse; viene venduto e spedito dal noto sito di e-commerce americano, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.