OnePlus 11 5G: prezzo SUPERLATIVO per poche ore su Amazon, affrettatevi

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone sensazionale; è uno dei top di gamma del 2023, super leggero, super prestante, con un comparto fotografico di fascia altissima (anche perché è stato co-sviluppato da Hasselblad) e vanta una scheda tecnica di pregio. Si chiama OnePlus 11 5G e il modello che vi proponiamo è quello in colorazione “Titan Black” con 16 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna. Costa solo 769,00€ al posto di 919,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è veramente difficile trovare di meglio; viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce e avrete in omaggio due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto del sito. Cosa aspettate? Fate vostro questo device adesso prima che sia troppo tardi.

OnePlus 11 5G: ecco perché dovete acquistarlo

Partiamo la disamina della sua scheda tecnica dal comparto fotografico: abbiamo una main camera da 50 megapixel con OIS che permette di scattare immagini eccezionali e gira video in 4K; non di meno, c’è una lente ultrawide da 48 mega e un teleobiettivo da 32 Mpx; tutto è gestito dal software di Hasselblad e c’è anche l’algoritmo TurboRAW HDR per una gamma dinamica perfetta simile a quella di una reflex digitale.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da 16 GB di RAM e da ben 256 GB di memoria interna; c’è anche una GPU abilitata per il Ray Tracing. La batteria è da 5000 mAh e si ricarica a 100W con la SuperVOOC (da 0 a 100% in soli 25 minuti). Ottimo lo schermo AMOLED Super Fluid da 6,7″ LTPO con supporto all’HDR10+ e al refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Con un costo di soli 769,00€ al posto di 919,00€ non potete proprio lasciarvelo sfuggire ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.