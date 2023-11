OnePlus 11 5G: prezzo SUPER per il Black Friday, costa solo 585,29€

Se siete alla ricerca di un nuovo device di punta Android ma non sapete cosa acquistare, vi proponiamo oggi il OnePlus 11 5G che, nella sua iterazione con ben 16 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e in colorazione “Titan Black” si porta a casa con soli 585,29€ su Amazon in occasione degli sconti folli presenti sul sito di e-commerce americano. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione e fatelo vostro adesso prima che sia troppo tardi. Tra l’altro gode della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Ciò implica che potrete ricevere il prodotto a casa vostra entro pochissime ore (addirittura in meno di 24 o 48 ore, in alcuni casi) senza che voi dobbiate spendere un singolo centesimo. Siate veloci e non pensateci troppo, dunque.

OnePlus 11 5G: il Best Buy del giorno

A questa cifra è difficile trovare di meglio, intendiamoci: costa pochissimo ma offre tanto, soprattutto perché è un’ammiraglia di punta. OnePlus 11 5G è il miglior dispositivo della compagnia ad oggi annunciato sul mercato (se non si considera il OnePlus Open, ma fa parte di un’altra categoria) e gode di lenti Hasselblad di nuova generazione da oltre 50 Megapixel, presenta specifiche tecniche premium e ha un software pulito e minimal, come vuole la moda del momento.

C’è il solito tastino laterale per lo sblocco e il blocco del device e lo slider per le notifiche posto sul frame sinistro. Non dimenticate che sotto la scocca c’è un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con modem 5G e ben 16 GB di RAM LPDDR5X. Ottimo poi il display da 6,7″ con risoluzione 2K e refresh rate adattivo fino a 120 Hz (LTPO di seconda generazione). OnePlus 11 5G costa solo 585,29€ su Amazon, spese di spedizione incluse; non fatevelo sfuggire, a questa cifra è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.