OnePlus 11 5G: prezzo STREPITOSO su Amazon e lo paghi anche in comode rate

Se state cercando uno smartphone Android di fascia alta e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama OnePlus 11 5G ed è un device eccellente, versatile, dotato di caratteristiche all’avanguardia, con un design mozzafiato, un pannello risoluto dai colori profondi e dai neri assoluti. Viene venduto al costo di listino di 939,00€ ma grazie alle offerte di Amazon potrà essere vostro con soli 848,84€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è semplicemente esagerato e noi vi consigliamo di approfittarne per non perdere lo sconto esclusivo. Fate presto perché promozioni simili tendono a sparire nel giro di pochissimi minuti.

OnePlus 11 5G: questo è il device che devi comprare su Amazon

Il telefono di OnePlus è una vera ammiraglia di punta; schermo da oltre 6,7 pollici dotato di tecnologia AMOLED, refresh rate fino a 120 Hz, risoluzione QHD+, supporto all’HDR10+ e non solo. Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da 16 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Non manca una batteria capiente con supporto alla fast charge rapida via cavo da 100W (SuperVOOC). Insomma, l’ammiraglia più esclusiva è qui, ma non dovete dimenticare che questo è anche un cameraphone dotato di sensori premium con lenti sviluppate insieme ad Hasselblad.

Viene venduto e spedito da Amazon pertanto la consegna sarà celere e immediata; si avrà accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. C’è la possibilità di godere anche di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. A soli 848,84€ questo è il miglior device che si possa comprare su Amazon, ma fate presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.