OnePlus 11 5G: prezzo INCREDIBILE su Amazon per pochissime ore

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 11 5G che, nella sua iterazione Emerald Green, con 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interni, costa solo 788,49€, spese di spedizione incluse.

Capite bene che ci troviamo di fronte ad un best buy, un prodotto sensazionale che ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile e che dispone di features assurde. Non di meno, ha una batteria da 5000 mAh che garantisce un giorno e mezzo di autonomia complessiva con una singola carica, c’è la fast charge via cavo SuperVOOC da 100W e la wireless charging da 50W, e pensate che il comparto fotografico è degno di nota, con sensori di qualità co-sviluppati da Hasselblad. Potentissimo il chipset interno, lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm che spinge nelle operazioni più complesse e che vi permetterà anche di giocare a titoli impegnativi da mobile senza il minimo problema.

OnePlus 11 5G: il top che devi acquistare oggi

Come detto, OnePlus 11 5G è il top di gamma da comprare oggi, che viene venduto e spedito da Amazon ad un costo irrisorio; con il noto portale di e-commerce americano godrete di tantissimi vantaggi ma ciò che fa davvero la differenza è il rapporto qualità-prezzo, semplicemente unico. La scheda tecnica del device è di prim’ordine, il display è meraviglioso, con risoluzione 2K e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, ci sono 16 GB di RAM a bordo per un multitasking senza lag e troveremo ben 256 GB di memoria interna non espandibile.

C’è la consegna celere e gratuita con Amazon, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, si avrà accesso perfino a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 788,49€ è imperdibile.

