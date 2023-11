OnePlus 11 5G: prezzo da midrange, ma è un SUPER TOP (meno di 513€)

OnePlus 11 5G costa pochissimo su Amazon oggi; è un super top di gamma Android con un design mozzafiato, un comparto fotografico di punta con software e algoritmo di Hasselblad, con una batteria performante e che dura tantissimo e con un supporto alla fast charge via cavo e con un display 2K super risoluto. Pensate che grazie agli sconti del Black Friday su Amazon si porterà a casa con soli 512,99€, spese di spedizione incluse. Si tratta di una promo veramente sensazionale che non capita tutti i giorni, anche perché è un best buy assoluto. Vale quanto un’ammiraglia esclusiva ma ha un prezzo da “midrange standard”. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Il modello in sconto è in colorazione “Eternal Green” e ha 16 GB di RAM LPDDR5X e ben 256 GB di storage su memorie UFS 4.0. C’è il modem 5G e il modulo NFC per i pagamenti contactless.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia da prendere oggi

Questo smartphone di punta Android vanta uno schermo AMOLED da 6,7″ con risoluzione 2K e supporto all’HDR10+. È comunque un pannello LTPO quindi ha il refresh rate variabile fino s 120 Hz. Vedrete i contenuti come mai prima d’ora e c’è anche il processore di fascia alta sotto la scocca che serve per godere di una fluidità senza precedenti. Il SoC è lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm utile per il gaming o per le foto. A tal proposito, citiamo il comparto fotografico di punta con sensori evoluti coadiuvati dal software di Hasselblad. Gira video di qualità cinematografica e scatta foto assurde anche al buio.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 512,99€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Correte a prenderlo, dunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.