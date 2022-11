OnePlus 11 5G: prevista una versione in ceramica SUPER costosa

Oramai si inizia a parlare sempre più spesso di OnePlus 11 5G, la nuova ammiraglia del colosso cinese di proprietà di Pete Lau. I dettagli su questo device stanno arrivando uno dopo l’altro in questo periodo e oggi, grazie ai dettagli forniti da un noto leakster, scopriamo che la compagnia vuole dotare il dispositivo di una scheda tecnica all’avanguardia e di una scocca premium, probabilmente realizzata in ceramica.

OnePlus 11 5G: tutto quello che c’è da sapere

Il 2022 è stato un anno un po’ particolare per la casa cinese di Pete Lau. È stato il primo anno in cui si è sentita parecchio l’assenza di Carl Pei, ex-cofounder del marchio che dalla sua, ha fondato un altro brand di tecnologia consumer, Nothing. Come dicevamo, per il 2023, OnePlus può riscattarsi e sta scommettendo il tutto per tutto nell’ammiraglia prossima al rilascio.

Questo dispositivo dovrebbe concentrarsi sulle specifiche tecniche incredibili e su un design inedito con materiali super lussuosi (e costosi). Lecito aspettarci un aumento di prezzo sopra alle aspettative. A dirlo è il noto insider Digital Chat Station.

Il tipster ha suggerito che ci sarà una scocca in ceramica; questa non è una novità nel mondo della telefonia. L’abbiamo già vista in passato con Xiaomi e con OnePlus stessa. Il look and feel ringrazia, ma sono più pesanti, meno resistenti e molto delicati. Tuttavia, sono belli da impazzire.

Come detto, abbiamo già visto flagship in ceramica; Mi Mix 2 per esempio, o il Mi 11 Ultra, ma anche il OnePlus X. Chi sa se vedremo davvero un prodotto simile con la serie del 2023 di Pete Lau.

Oltre a questo, gli insider suggeriscono che lo smartphone disporrà di una scheda tecnica impressionante, con il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, 16 GB di RAM e non solo.

Lo schermo dovrebbe essere un pannello OLED con risoluzione FullHD+ e foto per la selfiecam posto in alto a sinistra. L’unità sarà curva su tutti i lati e le lenti dovrebbero avere ancora la partnership con Hasselblad. Ci sarà un sensore principale Sony IMX890 da 50 Megapixel, un’ultrawide da 48 mpx Sony IMX581 e un tele da 32 Mega.

Voi cosa ne pensate? Cosa vi aspettate da questo device?

