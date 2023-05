OnePlus 11 5G: perché comprare altro?

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta che ci è piaciuto moltissimo quando lo abbiamo provato: ci riferiamo all’ottimo OnePlus 11 5G, un gadget eccezionale, uscito da poco sul mercato e dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio. Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad una delle ammiraglie più esclusive del momento, che presenta un chip da primo della classe, uno schermo versatile, risoluto e ricco di specifiche premium, con un design accattivante e un comparto fotografico coadiuvato da Hasselblad. Questo gioiello sarà vostro con soli 919,00€.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia senza compromessi a meno di 920€

Come detto in calce, se cercate un nuovo telefono premium, vi consigliamo di non guardare altro (se cercate il top del top senza esclusioni e senza compromessi): a soli 919,00€ è il miglior gadget che possiate trovare, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

OnePlus 11 5G presenta 16 GB di RAM (un’esagerazione, se ci pensate), coadiuvati da Storage da 256GB. Il processore è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 che fa girare fluidi tutti i software. Questo telefono è perfetto sia per il gaming che per l’uso social, va bene in ogni condizione e per ogni situazione. Pensate che c’è la grafica di nuova generazione che è abilitata per il Ray Tracing: sono caratteristiche degne di una console, per intenderci.

La batteria dura tantissimo: è una cella energetica da 5000 mAh che assicura un’autonomia spaziale e si ricarica in meno di 25 minuti (da zero al 100%) grazie alla tecnologia SuperVOOC da 100W. Il comparto fotografico è di punta con sensori all’avanguardia coadiuvati dall’algoritmo di Hasselblad. Si possono anche scattare foto in TurboRAW HDR per una post-produzione di qualità professionale.

Ottimo lo schermo AMOLED Super Fluid 2K 120Hz da 6,7 pollici LTPO, supporto all’HDR10+ per immagini e contenuti sempre al top. Sotto la scocca troviamo la skin OxygenOS 13 basata su Android 13: pulita, minimalista, ricca di chicche software e affidabile. A 919,00€ è l’ammiraglia che dovete comprare oggi su Amazon.

