OnePlus 11 5G: l'ammiraglia che oggi costa POCHISSIMO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e stavate aspettando il Black Friday per mettere le mani su qualche device premium in super sconto, oggi è il vostro giorno fortunato. Di base infatti, il OnePlus 11 5G, il flagship della compagnia cinese di Pete Lau, costerebbe tantissimo ma adesso lo potrete pagare solo 512,99€ nella sua iterazione color “Eternal Green”, con 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna (non espandibile). Si tratta di un risparmio super per un terminale pazzesco (risparmierete il 25% sul valore di listino); fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché le scorte potrebbero terminare a breve, o peggio, la promo potrebbe finire a momenti.

OnePlus 11 5G: tanti motivi per farlo vostro adesso

Questo smartphone di punta di Pete Lau è pazzesco: ha uno schermo AMOLED LTPO di seconda generazione, con refresh rate variabile fino a 120 Hz, risoluzione 2K e supporto all’HDR10+. I contenuti saranno più vibranti e nitidi che mai, così come anche i giochi. Non dimenticate che è un pannello spettacolare pure per la visione dei film e dei video in streaming. Sotto il cofano batte un potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da un modem 5G, da banchi RAM LPDDR5X da 8 GB e da memorie UFS 4.0 da 256 GB. Come non segnalare l’ottima batteria da 5000 mAh che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 150W e il comparto fotografico avanzatissimo con sensore principale da 50 Megapixel con OIS al seguito. Il device può girare video in 4K e scattare immagini in formati professionali.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di 512,99€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio. Si può usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e della garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

