OnePlus 11 5G in offerta: il prezzo crolla a 512€ per il Black Friday di Amazon

Il OnePlus 11 5G è attualmente disponibile con uno sconto del 40%, al prezzo di 512,99€ invece di 849,00€. Questo smartphone offre una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono una scelta interessante per gli appassionati di tecnologia.

La fotocamera di terza generazione sviluppata in collaborazione con Hasselblad è uno dei punti di forza di questo dispositivo. La fotocamera principale da 50 MP con OIS, il grandangolo da 48 MP e la telecamera per ritratti da 32 MP promettono una qualità fotografica eccezionale. L’algoritmo proprietario TurboRAW HDR offre una vasta gamma dinamica simile a quella di una reflex digitale, mentre l’Identifiant de couleur de lumière Accu-spectrum garantisce precisione dei colori e realismo.

Il OnePlus 11 è alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 2 con un massimo di 16 GB di RAM e grafica di nuova generazione abilitata per il ray-tracing. La batteria da 5000 mAh è supportata dalla ricarica SUPERVOOC a 100 W, che consente di caricare completamente il dispositivo dal 1 al 100% in soli 25 minuti.

La tecnologia Battery Health Engine e Charge De-aging aiutano a mantenere le prestazioni ottimali della batteria.

Il display AMOLED Super Fluid da 6,7″ offre una risoluzione 2K e un refresh rate di 120Hz con tecnologia LTPO avanzata. Dolby Vision HDR, colore a 10 bit e supporto di riproduzione HDR10+ assicurano esperienze visive di alta qualità.

OnePlus 11 esegue OxygenOS 13, che promette una maggiore velocità e fluidità senza compromettere la stabilità. Il design Aquamorphic offre un’interfaccia visiva semplificata.

Il OnePlus 11 è un telefono premium con caratteristiche avanzate pensate per chi non vuole assolutamente accontentarsi. Normalmente proposto ad un prezzo proporzionale alla sua scheda tecnica – e dunque nella fascia alta del mercato -, solo per oggi può essere tuo a solamente 512€. Un’offerta semplicemente imperdibile! Vuoi renderla ancora più comoda? Seleziona il finanziamento con Cofidis al momento del checkout e divi l’importo in più rate (da 2 a 24, a tua scelta).

