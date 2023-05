OnePlus 11 5G: il TOP di gamma più potente, oggi in super SCONTO (-4%)

Oggi vogliamo consigliarvi un’ammiraglia Android davvero unica nel suo genere. Stiamo parlando del potentissimo OnePlus 11 5G, un dispositivo eccellente che trovate su Amazon in super sconto al prezzo speciale di soli 878,99€ al posto di 919,00€. Il risparmio è del 4% sul valore di listino, ma ciò che stupisce sono gli innumerevoli vantaggi che si hanno con il portale di e-commerce americano.

Capite bene che le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, quindi non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. La garanzia è di due anni e l’assistenza tecnica è semplicemente eccezionale: ci sarà sempre un team di esperti pronto ad aiutarvi e ad assistervi in caso di problematiche, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa volere di più? C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo del Device in comode rate con il servizio esterno di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque canoni mensili a tasso zero). Fate presto se siete interessati perché potrebbe andare a ruba o peggio, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

OnePlus 11 5G è il super top di gamma che devi comprare oggi

Come detto, OnePlus 11 5G a soli 878,99€ è un best buy; è un telefono di punta, quindi presenterà caratteristiche di tutto rispetto, da primo della classe, a dire il vero. Partiamo dal processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da memorie RAM da 16 GB e da Storage da 256 GB. La versione in sconto è quella nera e sappiate che c’è un ottimo comparto fotografico gestito dal software di Hasselblad, noto brand di fotografia di altissimo profilo. La ricarica è rapidissima grazie alla tecnologia SuperVOOC da 100W e l’autonomia è eccellente.

