OnePlus 11 5G: il top di gamma più incredibile dal prezzo più basso (solo su Amazon)

Oggi vogliamo parlarvi di un flagship eccezionale; si chiama OnePlus 11 5G ed è un terminale semplicemente sensazionale. Capiamoci: è un’ammiraglia Android di prim’ordine, dotata di caratteristiche di fascia altissima in un corpo di grandi dimensioni ricco di tecnologia. È un terminale assurdo, con un pannello avente una risoluzione incredibile, dei neri profondi e una fluidità mai vista prima. Ottimo anche il chipset interno che assicura un’esperienza d’utilizzo senza compromessi e senza paragoni. Il device lo trovate su Amazon al prezzo speciale di 875,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un prezzone vantaggiosissimo; non lasciatevelo scappare se siete interessati. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve. La versione che vi proponiamo è quella in colorazione Eternali Green, con 16 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia più assurda del momento

Questo magnifico smartphone, dotato di tecnologie potentissime sotto la scocca (ma non solo), dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 di nuova generazione, coadiuvato da 16 GB di RAM e da 256 GB di storage interno. Ciò implica che sarà fluido e garantirà un’esperienza d’uso senza lag o rallentamenti anche con il gaming più spinto. Ottima la batteria da 5000 mAh che si ricarica con la SuperVOOC da 100W. Il comparto fotografico invece, è composto da sensori di punta cogestiti dal software di Hasselblad: scatti nitidi anche al buio, video risoluti e molto altro ancora.

Non possiamo poi non citare lo schermo da 6,67 pollici Dynamic AMOLED con refresh rate di 120 Hz adattivo, supporto all’HDR10+, risoluzione 2K e molto altro ancora; si vede bene anche sotto la luce diretta del sole, i colori sono saturi e luminosi e i neri sono profondi. Ottima la back cover con la finitura satinata. Insomma, a 857,00€ questo OnePlus 11 5G è una delle ammiraglie più esclusive che vi siano; non lasciatevela sfuggire.

