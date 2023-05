OnePlus 11 5G: il top del top, oggi ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta Android veramente eccezionale; si chiama OnePlus 11 5G ed è l’ammiraglia del momento; grazie agli sconti di Amazon sarà vostro con soli 835,95€, praticamente un’inezia se pensate a quello che è in grado di offrire. È un’ammiraglia eccezionale, dotata di caratteristiche tecniche esagerate, con un design all’avanguardia, un’estetica da urlo, un processore di fascia alta in grado di far girare fluidi tutti i software presenti sul Play Store, ma non solo. Ci troviamo di fronte ad un gadget potentissimo che noi vi invitiamo ad acquistare presto per non perdere l’offerta dedicata. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

OnePus 11 5G: il top del top nel panorama Android

OnePlus 11 5G è l’ammiraglia del momento; grazie agli sconti folli di Amazon potrà essere vostra con un prezzo bassissimo, il più basso mai registrato su Amazon: solo 835,95€ e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo del dispositivo. Come non segnalare la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Inoltre, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, anche a tasso zero.

OnePlus 11 5G è l’ammiraglia Android del momento; schermo da 6,7″ AMOLED Super Fluid 2K con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, 16 GB di memoria RAM e ben 256 GB di Storage interno. La ricarica è immediata grazie alla tecnologia da 100W e la batteria dura tantissimo. A 835,95€ è il miglior top di gamma che possiate acquistare oggi su Amazon.

