OnePlus 11 5G: il super top di gamma che tutti desiderano ad un prezzo WOW

OnePlus 11 5G è uno smartphone di punta Android; è una delle ammiraglie più richieste dall’utenza ma è anche uno dei prodotti più venduti dell’ultimo periodo. Questo gioiello infatti, è un campione di vendite, un flagship concreto, che bada al sodo, con un comparto fotografico esagerato (coadiuvato dal software di Hasselblad), con una scheda tecnica di prim’ordine e un design elegante e raffinato. Grazie ad Amazon lo pagherete solo 878,99€ al posto di 919,00€, ma tenete conto che ci sono tantissimi altri vantaggi in merito se lo acquisterete da questo sito.

Come non citare infatti, la consegna celere e gratuita; vi basterà acquistarlo per riceverlo a casa – senza sborsare un singolo centesimo in più – in pochissimi giorni. Potrete anche farvelo spedire presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, scegliendo quella più vicino a casa vostra. I prezzi includono l’IVA e c’è il reso gratuito con Prime. Per qualsiasi problematica post vendita avrete anche diritto all’assistenza tecnica di Amazon, con tanto di supporto logistico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa volere di più, quindi?

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia del momento in sconto

OnePlus 11 5G è un prodotto unico, che presenta caratteristiche tecniche incredibili. C’è una main camera da 50 Megapixel con OIS, coadiuvata da un’ultrawide da 48 Mega e da un sensore tele per i ritratti da 32 Mega, il tutto gestito via hardware e software da Hasselblad. Scatti sempre nitidi e colorati con TurboRAW HDR. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da memorie interne capienti da 256 GB e da RAM da 16 GB. Sensazionale poi la batteria da 5000 mAh che si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC da 100W; infine, lo schermo è un pannello di prim’ordine AMOLED super Fluid 2 da 6,7 pollici con refresh rate variabile fino a 120 Hz.

A soli 878,99€ questo è il top di gamma da acquistare oggi se desiderate il miglior smartphone del mercato.

