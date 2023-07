OnePlus 11 5G: il più potente, OGGI ad un prezzo WOW su Amazon

Oggi vi parleremo di uno smartphone Android ricco di caratteristiche tecniche all’avanguardia, con un design mozzafiato, con un display generoso e super risoluto e con un processore che è perfetto anche per i carichi di lavoro più pesanti. Insomma, ci riferiamo – ovviamente – al meraviglioso OnePlus 11 5G che, grazie alla sua scheda tecnica da primo della classe, è in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

Sin dal suo debutto sul mercato è stato in grado di conquistare il cuore dell’utenza e della critica internazionale; tutto funziona perfettamente, ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile e costa pochissimo oggi grazie agli sconti di Amazon. Sarà vostro con 847,59€ nella sua variante da 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La colorazione disponibile poi, è quella nera, elegante alla vista, con una finitura opaca molto piacevole al tatto.

OnePlus 11 5G: perché devi acquistarlo oggi

Il display è un pannello meraviglioso da 6,7 pollici con cornici contenute e selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni. È dotato di una risoluzione 2K ed ha un refresh rate adattivo fino a 120 Hz, gode del supporto all’HDR10+ e non solo. Il chip interno invece, è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X e da ben 256 GB di memoria interna UFS 4.0. Il device sarà una scheggia in ogni operazione, anche con i giochi più pesanti. La batteria è da ben 5000 mAh e c’è la ricarica SuperVOOC da 100W che ricarica il telefono da zero a cento in pochissimi minuti.

Non possiamo poi non menzionate l’ottico comparto fotografico con sensori gestiti dalla tecnologia di Hasselblad; può girare video in 4K in qualità cinematografica e scatta foto assurde anche al buio. Se siete interessati a questo prodotto compratelo adesso: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o l’offerta potrebbe finire a breve. A 847,59€ è uno smartphone eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.