OnePlus 11 5G a soli 849€ su Amazon: il flagship più bello, oggi in sconto

Oggi vogliamo parlarvi di un top di gamma veramente eccezionale; si chiama OnePlus 11 5G ed è l’ammiraglia Android più esclusiva che vi sia; costa poco grazie agli sconti di Amazon (solo 849,00€, spese di spedizione incluse) ma il sistema di e-commerce dona la possibilità di dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Così, il prezzo totale del telefono non graverà troppo sul vostro conto corrente.

Vi ricordiamo anche che la consegna, oltre ad essere celere e immediata, è anche totalmente gratuita così non dovrete spendere un singolo centesimo per portarvi a casa questo gioiello. Non di meno, avrete la possibilità di usufruire del reso entro un mese dall’acquisto e sarete supportati per ben due anni dall’assistenza tecnica di Amazon.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia più esclusiva che vi sia

OnePlus 11 5G si configura come un device eccellente, dotato di caratteristiche di altissimo profilo; partiamo dallo schermo AMOLED da ben 6,67 pollici dotato di risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz (variabile); il processore interno invece, è una bomba. Troviamo il potentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 di ultima generazione, coadiuvato da un modem 5G e da memorie UFS 4.0 da 128 GB. La RAM invece, di tipo LPDDR5X, è da ben 8 GB.

Arriviamo al comparto fotografico: la selfiecam è di pregio e assicura scatti e videocall in altissima risoluzione, mentre posteriormente avrete accesso a tre sensori con flash LED che girano video cinematografici in 4K e scattano foto assurde in ogni condizione di luce. Tante le modalità di scatto grazie alle ottiche da 50 megapixel e al software di Hasselblad. A soli 849,00€ questo smartphone è l’ammiraglia da acquistare oggi, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

