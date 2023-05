OnePlus 10T: top di gamma dal prezzo BASSISSIMO su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia altissima che però viene venduto al prezzo di un mediogamma. Ci riferiamo all’ottimo OnePlus 10T 5G che, nella sua iterazione color Jade Green e con 16GB di memoria RAM e con 256GB di memoria interna, è il best buy del giorno. Su Amazon poi, costa pochissimo: sarà vostro con soli 740,00€, spese di spedizione incluse, al posto di 819,00€. Capite bene che il risparmio è veramente eccezionale e poi ci sono tanti vantaggi al seguito: reso gratuito entro un mese dall’acquisto, possibilità di rateizzare l’importo del device con Cofidis o con il sistema interno al sito, due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e la consegna è celere e immediata con Amazon Prime.

OnePlus 10T: Best Buy a questo prezzo

OnePlus 10T presenta un ottimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm che fa girare fluidi tutti i software che vi siano in commercio. Questo telefono non teme nulla: non è un gaming phone, ma è adatto a chiunque voglia utilizzarlo per giocare a qualsiasi titolo presente sul Play Store. Queso chip è ancora più veloce del modello precedente e offre prestazioni uniche anche nell’uso social.

Ottima la ricarica rapida SuperVooc da 150W che fornisce energia al telefono in pochissimi minuto; la batteria, grazie anche all’intelligenza artificiale, impara le vostre abitudini e il vostro modo di usare lo smartphone così da calibrare al meglio la durata stessa.

Arriviamo al comparto fotografico: troviamo tre sensori con fotocamera principale da 50 megapixel IMX766 con OIS per realizzare scatti nitidi e brillanti anche al buio. Ottimi i video anche in assenza di luce. Concludiamo segnalando lo schermo da 6,7 pollici Fluid AMOLED con Always On Display, supporto all’HDR10+ e con il refresh rate fino a 120 Hz. Cosa volere di più? OnePlus 10T a soli 740€ è il best buy del giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.