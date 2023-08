OnePlus 10T si aggiorna: è il momento PERFETTO per acquistarne uno

In queste ore apprendiamo che OnePlus 8T e OnePlus 10T si sono appena aggiornati; l’azienda ha rilasciato infatti le patch di sicurezza di Android di agosto 2023. Se non avete uno dei device di punta dell’azienda di Pete Lau, questo è il momento ideale per comprarne uno nuovo: sono telefoni grandiosi che vengono supportati a lungo dalla compagnia stessa; fateci un pensierino. Un esempio? OnePlus 10T (8+128 GB) a soli 459,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

OnePlus 8T e 10T: arrivano le patch di sicurezza di agosto

Come detto, OnePlus sta rilasciando adesso i nuovi update del firmware per OnePlus 8T e OnePlus 10T; sono flagship killer arrivati a metà 2020 e metà 2022, rispettivamente. Al momento sono disponibili in India ma presto giungeranno anche da noi in Europa. Vi consigliamo di controllare spesso le impostazioni di sistema per dare un’occhiata. Le patch servono per migliorare la sicurezza complessiva del telefono e integrano le correzioni ai bug più gravi. Nello specifico, con OnePlus 10T potete vedere questo update software: CPH2413_13.1.0.584(EX01), mentre con OnePlus 8T invece, il firmware CPH2413_13.1.0.584(EX01).

Vi ricordiamo che dovrebbe arrivarvi una notifica per segnalarvi l’aggiornamento ma volendo potete andare voi stessi nelle impostazioni, cliccare su Informazioni e infine su “Verifica aggiornamenti”. Riportiamo di seguito il logo delle novità del software:

Nel sistema è stata integrata la patch di sicurezza Android di agosto 2023 per migliorare la sicurezza del sistema.

