OnePlus 10T in offerta a 345€ per il Black Friday di Amazon: è IMPERDIBILE

Il Black Friday di Amazon prende il via con un’offerta imperdibile: il OnePlus 10T, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 345 euro confermandosi come uno dei punti di riferimento della fascia media del mercato. Il dispositivo viene proposto nella variante con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto potrebbe terminare a breve.

OnePlus 10T è il re della fascia media con quest’offerta

Il OnePlus 10T ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni a prezzo ridotto. Lo smartphone, infatti, è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 affiancato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 150 W.

C’è anche un display AMOLED da 6,7 pollici oltre a una tripla fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 13 e, tra le specifiche, c’è spazio per il supporto Dual SIM e il lettore di impronte digitali sotto al display oltre al chip NFC. Lo smartphone non ha punti deboli e, in questo momento, è il riferimento della fascia media del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 10T al prezzo scontato di 345 euro, con un ulteriore taglio di prezzo rispetto al prezzo precedente. Lo smartphone è in sconto per il periodo del black Friday ma le unità disponibili potrebbero terminare a breve. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

