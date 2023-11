OnePlus 10T in offerta a 305€ su Amazon per il Black Friday: NON HA RIVALI

Il OnePlus 10T è lo smartphone da comprare per il Black Friday di Amazon. Grazie alla nuova offerta in corso, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di OnePlus con un prezzo scontato di 305 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il dispositivo che, ricordiamo, può contare sul potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che, in questa fascia di prezzo, non ha rivali. L’offerta è accessibile cliccando sul box qui di sotto.

OnePlus 10T al minimo storico su Amazon: è un best buy

Il OnePlus 10T è oggi un punto di riferimento della fascia media del mercato. Tra le specifiche tecniche, infatti, lo smartphone include il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, un chip in grado di garantire una marcia in più rispetto a tutte le altre proposte di questa fascia di prezzo.

Da segnalare anche un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche c’è anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 150 W. C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 10T al prezzo scontato di 305 euro. Si tratta dell’offerta più interessante del momento per chi sta cercando un nuovo smartphone da comprare per il Black Friday. A questo prezzo, infatti, lo smartphone di OnePlus non ha rivali di alcun tipo. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto. La promozione è destinata a terminare a breve considerando l’enorme convenienza garantita dal nuovo minimo storico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.