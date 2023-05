OnePlus 10T ad un prezzo STREPITOSO su Amazon ancora per pochissime ore

Se state cercando uno smartphone di punta ma non sapete cosa comprare, e magari avere un budget alto ma non eccessivamente generoso per acquistare una super ammiraglia da oltre 1000€, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del meraviglioso flagship killer OnePlus 10T 5G, un terminale fantastico, versatile, potente, dotato di tecnologie all’avanguardia e di un design all’ultimo grido. Il telefono lo trovate in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 740,00€ nella versione Jade Green con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Capite bene che il costo è veramente irrisorio per un prodotto eccellente, un vero top di gamma dotato delle ultime tecnologie esistenti in commercio.

OnePlus 10T 5G: conviene comprarlo su Amazon

Sono tante le sue features di punta: citiamo il design accattivante alla moda, un comparto fotografico ricco di sensori in grado di fare qualsiasi cosa, di scattare foto nitide al buio e video vividi in 4K, ma non solo. Il processore è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, perfetto per le operazioni più complesse ma anche per il gaming occasionale. È un dispositivo versatile, leggero, con un’ottima autonomia e si ricarica in un baleno grazie alla fast charge SuperVOOC da 150W. Lo schermo è un meraviglioso pannello da 6,7″ dotato di refresh rate da 120 Hz, Insomma, ci troviamo di fronte al top del top ad un prezzo “quasi” low-cost.

Il telefono è un top di gamma “mancato”, un midrange di fascia altissima. Costa solo 740,00€, spese di spedizione incluse. Con Amazon avrete accesso al reso gratuito entro un mese, alla consegna celere, alla possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, si può usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. Approfittatene se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.