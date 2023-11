OnePlus 10T 5G in offerta a soli 345,89€ (-24/): must-buy assoluto

Il OnePlus 10T 5G, disponibile al prezzo promozionale di 345,89€ invece di 457,00€ con uno sconto del 24%, è un dispositivo all’avanguardia che offre prestazioni elevate e funzionalità avanzate.

Una delle caratteristiche distintive di questo smartphone è la tecnologia di ricarica 150W SUPERVOOC Endurance Edition. Questa innovativa funzionalità consente di ottenere un’energia sufficiente per tutta la giornata con soli 10 minuti di carica, e la durata della batteria è raddoppiata grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale che apprende le tue abitudini di ricarica.

Alimentato dalla potente piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1, il OnePlus 10T offre un’esperienza di utilizzo fluida e veloce. La CPU più performante del 10% e l’IA quattro volte più veloce garantiscono una velocità e una reattività eccezionali.

La tripla fotocamera da 50MP è un punto forte di questo dispositivo. Dotata di un sensore premium IMX766 con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), offre immagini nitide e stabili. La funzionalità Nightscape 2.0 e la velocità supersonica di avvio dell’otturatore arricchiscono ulteriormente l’esperienza fotografica.

Lo smartphone vanta un display Fluid da 6.7″ con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, HDR10+ sempre attivo e supporto per colori a 10 bit, garantendo una qualità visiva superiore.

Con 16 GB di RAM e la funzionalità Always Alive per un multitasking senza compromessi, il OnePlus 10T è in grado di gestire fino a 30 app in background in modo scorrevole. Il motore gaming HyperBoost offre un’esperienza di gioco estremamente fluida con la stabilizzazione dei frame GPU e il controllo del carico.

Il OnePlus 10T 5G rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo potente e avanzato: non farti scappare questa offerta e acquistalo a 345€!

