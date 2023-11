OnePlus 10T 5G: a 415€ è da comprare IMMEDIATAMENTE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android ma non volete spendere troppo, oggi vi consigliamo l’ottimo Oneplus 10T 5G, un prodotto eccezionale che vanta prestazioni inarrivabili per i suoi competitor, dispone di un design mozzafiato (ereditato dal flagship OP 10 Pro) e ha un comparto fotografico degno di nota. La sua killer feature è il prezzo: solo 415,00€ oggi su Amazon, spese di spedizione incluse. Il costo è veramente irrisorio per ciò che offre; noi vi consigliamo di approfittarne perché a questa cifra è veramente un super best buy ma siate veloci. Non sappiamo quanto durerà ancora la promo dedicata e per quanto tempo il device rimarrà a questa cifra. Il modello che vi segnaliamo è quello in colorazione “Moonstone Black” con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non pensateci troppo e prendetelo adesso.

OnePlus 10T 5G: best buy a questo prezzo

Ovviamente il costo di soli 415,00€ è veramente invitante; noi vi suggeriamo di prenderlo adesso prima che terminino le scorte su Amazon; c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e sappiate che si può anche dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Fra le altre cose, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito.

OnePlus 10T 5G è un’ammiraglia dalle alte prestazioni ma dal prezzo contenuto; dispone di uno schermo da 6,7″ FullHD+ con refresh rate di 120 hz, vanta una batteria capiente che si ricarica in un lampo con la SUPERVOOC da 150W, presenta il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. A soli 415,00€ dovete prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.