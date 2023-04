OnePlus 10 Pro con lo sconto FOLLE del 27%: vostro a meno di 730€

Se state cercando un buon smartphone di fascia alta, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Stiamo parlando del potentissimo OnePlus 10 Pro 5G, un’ammiraglia Android incredibile che oggi costa solo 729,88€ su Amazon con spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che si tratta di un risparmio veramente esagerato per un flagship eccezionale, potente, versatile, veloce e con un display mozzafiato. Il comparto fotografico poi è degno di nota: ci sono tre sensori sulla back cover con flash LED al seguito, coadiuvati dal software di Hasselblad. Insomma, qui ci ritroviamo un prodigio della tecnologia che, al prezzo a cui viene venduto oggi, diventa immediatamente uno dei Best buy più frizzanti di sempre.

OnePlus 10 Pro 5G: Best Buy assoluto

Inutile girarci intorno: al prezzo a cui viene venduto oggi diventa automaticamente una delle soluzioni più interessanti che vi siano su Amazon. Ci sono le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo, la consegna è celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì sarà possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Come non segnalare la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, di usufruire della possibilità di dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con Cofidis e infine, di godere dell’abbonamento gratuito alla piattaforma di streaming video on demand Prime Video.

OnePlus 10 Pro è un’ammiraglia eccezionale dotata di un processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, di u modem 5G veloce e performante, di ben 256 GB di storage interno, di banchi RAM da ben 12 GB e fotocamere Hasselblad di ultima generazione. Il modello in sconto è quello in colorazione Emerald Forest e lo pagate solo 729,88€ su Amazon. Fate presto se siete interessati; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

