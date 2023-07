OnePlus 10 Pro 5G: prezzo ASSURDO (solo 559€) su Amazon, CORRETE

Oggi vogliamo parlarvi di un top di gamma che, grazie agli sconti folli presenti su Amazon, costa solo 559,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un prezzo irrisorio per un terminale dotato di caratteristiche incredibili. Non si era mai visto un prezzo così basso quindi se siete interessati non lasciatevelo sfuggire; potrebbe essere lui il vostro prossimo daily driver. Si chiama OnePlus 10 Pro 5G ed è il dispositivo di punta del colosso cinese del 2022; vanta a bordo 8 GB di memoria RAM, dispone di 128 GB di storage interno ed è disponibile nella colorazione Volcanic Black. Non manca poi un ottimo sistema fotografico Hasseblad a correlazione del tutto.

OnePlus 10 Pro 5G: le caratteristiche complete

Sulla back cover troviamo il modulo fotografico composto da un sensore principale da 48MP, un’ultrawide da 50 Megapixel, un teleobiettivo da 8 Mega. Queste lenti consentono di realizzare scatti assurdi, nitidi anche al buio e girano video in ogni condizione di luce. Vi è un software sviluppato in collaborazione con Hasselblad per colori più ricchi e dinamici. Ad ogni modo, la main camera Sony IMX789 è in grado di registrare in 4K fino a 120 fps e in 8K a 24 fps.

Lo schermo è un meraviglioso pannello Fluid AMOLED da 6,7″ QHD+ 120 Hz con LTPO 2.0. È uno dei display più belli che vi siano in circolazione. Non possiamo poi non citare il processore di bordo, il potentissimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da RAM da 8 GB e da 128 GB di memoria interna. Con la batteria da 5000 mAh potrete utilizzare lo smartphone per un giorno intero senza mai dover passare dalla corrente e con la SuperVOOC da 80W ricaricherete il telefono in pochissimi minuti. Non di meno disporrete anche della AirVOOC da 50W per ricariche immediate. A soli 559,00€ questo OnePlus 10 Pro 5G è il best buy del giorno su Amazon; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.