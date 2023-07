OnePlus 10 Pro 5G: lo smartphone TOP che costa solo 599€ su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone Android di punta e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 10 Pro 5G, un flagship premium dalle prestazioni elevatissime e dal costo contenuto (grazie allo street price di Amazon); di fatto, sarà vostro con soli 599,00€, spese di spedizione incluse. Fate presto se siete interessati perché il prezzo è veramente irrisorio per un gadget del genere: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe finire a breve, Siate veloci, dunque. Il modello che vi proponiamo è quello in colorazione Emerald Forest con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

OnePlus 10 Pro 5G: l’ammiraglia più esclusiva

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo totale del dispositivo in comode rate grazie al servizio esterno di CreditLine di Cofidis o sfruttando il sistema interno al sito. Non di meno, godrete della consegna celere e immediata in pochissimi giorni e, volendo, potrete anche farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Tutti i prezzi sono IVA inclusa e ricordatevi che potrete avere diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del portale.

OnePlus 10 Pro 5G vanta uno schermo da 6,67 pollici QHD+ con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+, ha cornici contenute e una singola selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni. Ottimo il comparto fotografico coadiuvato dal software di Hasselblad e dall’intelligenza artificiale e, dulcis in fundo, il processore interno è il potentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM. Lo storage invece, è da 256 GB e la batteria è una cella energetica da 5000 mAh con ricarica SuperVOOC da 80W. A soli 599,00€ questo è un super best buy da non lasciarsi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.