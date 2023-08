OnePlus 10 Pro 5G: lo paghi meno di 530€ grazie ad un coupon di Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android in grado di eseguire applicazioni complesse, di scattare fotografie perfette anche al buio, video di qualità cinematografica e molto altro ancora, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama OnePlus 10 Pro 5G ed è un’ammiraglia unica, ricca di tecnologia, che grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostra con soli 559,90€. Tuttavia, non finisce qui, perché spuntando un coupon al checkout da ben 30€, il prezzo finale del dispositivo scenderà a soli 529,90€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un risparmio veramente interessante per un terminale di fascia altissima. Non pensateci troppo, a questa cifra è da comprare subito, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promozione dedicata.

OnePlus 10 Pro 5G: l’ammiraglia low-cost da comprare oggi

Questo smartphone è ricco di caratteristiche intriganti che ve lo faranno amare in ogni aspetto; partiamo dallo schermo AMOLED con risoluzione elevatissima e refresh rate fino a 120 Hz così potrete vedere i vostri contenuti al meglio. È un pannello generoso con cornici sottili, singolo foro per la selfiecam e molto altro ancora. Posteriormente invece, c’è un ottimo sistema fotografico con quattro sensori all’avanguardia coadiuvati dal software di Hasselblad. Sotto la scocca invece, batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. La batteria è eccellente e si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC.

Viene venduto e spedito da Amazon; a soli 529,90€ con coupon attivato (ricordatevi di spuntarlo prima di pagare) è un vero best buy. La consegna sarà celere e immediata e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Non lasciatevelo sfuggire, è una bellissima offerta disponibile ancora per pochissime ore.

