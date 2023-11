OnePlus 10 Pro 5G: il flagship da comprare oggi su Amazon (solo 489€)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e volete acquistare un prodotto premium, noi oggi vi consigliamo l’acquisto del meraviglioso OnePlus 10 Pro 5G che, nella sua iterazione color “Volcanic Black”, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage su memoria UFS si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 489,00€. Se siete interessati all’acquisto, affrettatevi perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Siate veloci, dunque e fate vostro questo gioiello prima che sia troppo tardi. Non di meno, ricordatevi che con Amazon avrete tantissimi vantaggi esclusivi.

OnePlus 10 Pro 5G: smartphone top dal prezzo low-cost

Partiamo dalla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato). Si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero. Fra le altre cose, ricordatevi che avrete accesso anche a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Cosa aspettate? Correte a prenderlo.

Questo smartphone di OnePlus è un vero flagship in tutto e per tutto; vanta uno schermo da 6,7″ AMOLED LTPO con refresh rate fino a 120 Hz, è incredibilmente sottile e ha i bordi curvi. Il comparto fotografico è all’avanguardia con sensori evoluti coadiuvati dal software di Hasselblad. Menzione speciale per il processore, l’ottimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm con 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e modulo 5G al seguito. Eccellente la batteria che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 80W. A soli 489,00€ su Amazon questo OnePlus 10 Pro 5G è il best buy del momento. Costa poco ma offre tanto, non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.