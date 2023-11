OnePlus 10 Pro 5G: a questo prezzo non puoi certo ignorarlo (-17%)

Clamorosa offerta quella appena notata oggi su Amazon: il potentissimo OnePlus 10 Pro 5G, il top di gamma dell’azienda cinese di Pete Lau di proprietà di OPPO, oggi costa quanto un midrange. Lo trovate a soli 455,09€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che per un device che in origine stava a circa 999€, questa è una promozione veramente assurda.

Di fatto, va benissimo per qualsiasi operazione, è un cameraphone ma, al tempo stesso, un prodotto all’avanguardia per il gaming, perfetto anche per la visione dei contenuti in streaming on demand o per navigare online sui social network. Dispone perfino di una batteria che assicura un giorno intero di autonomia con una singola carica; questo gadget è meraviglioso e noi vi invitiamo a prenderlo in considerazione ma non pensateci troppo: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, la promo potrebbe finire prima del previsto.

OnePlus 10 Pro 5G: il top di gamma da comprare adesso

Questo smartphone di OnePlus è un top di gamma in tutto e per tutto; dispone di un processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da ben 12 GB di RAM e da ben 256 GB di memoria interna. Ha il modem 5G per la connettività next-gen, gode di un comparto fotografico composto da diversi obiettivi che possono girare video in 4K e scattare foto in altissima risoluzione. Come non segnalare poi il display LTPO da oltre 6,7″ con refresh rate fino a 120 Hz. La batteria da oltre 4500 mAh assicura un’autonomia degna di nota e con la ricarica SuperVOOC da 80W avrete sempre a disposizione la carica per il vostro daily driver in pochissimi minuti.

OnePlus 10 Pro 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 455,09€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore e perfino il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Affrettatvi, dunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.