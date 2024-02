OneOdio Pro 10, cuffie over ear in offerta: audio Hi-Fi a meno di 30€

Le cuffie OneOdio Pro 10 sono un ottimo prodotto progettato per gli amanti della musica che cercano un suono eccezionale e un comfort duraturo. Il loro punto di forza? Un rapporto qualità-prezzo semplicemente sbalorditivo: grazie al generoso sconto di Amazon, oggi le paghi appena 29,87€.

Queste cuffie offrono un suono superbo e bilanciato grazie ai loro grandi driver per unità altoparlante da 50 mm e ai magneti al neodimio, che garantiscono un suono stereo Hi-Fi di alta qualità. I bassi potenti, la voce chiara e i toni alti nitidi si combinano per creare un suono perfettamente bilanciato, ideale per registrazioni, mixaggi, monitoraggi in studio, DJ, chitarra, podcast, cellulare e PC.

Con un cavo da 9,8 piedi in stile DJ, queste cuffie offrono un’eccellente flessibilità di utilizzo, permettendoti di muoverti liberamente senza dover rimanere attaccato al mixer.

Grazie agli auricolari orientabili a 90°, è possibile monitorare l’orecchio singolo in qualsiasi momento, mentre la fascia auto-regolabile e flessibile assicura un’esperienza di ascolto confortevole e priva di affaticamento, perfetta anche per sessioni di lavoro prolungate come master e missaggio.

I cuscinetti lussuosamente imbottiti assicurano un comfort ottimale e un’efficace isolamento acustico, consentendoti di immergerti completamente nella tua musica senza distrazioni esterne.

Con un design elegante e una qualità audio high-end, queste cuffie sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, dalle ultime generazioni di iPod, iPhone e iPad ad Android, tablet, lettori mp3 e altri dispositivi correlati.

Le cuffie OneOdio Pro 10 offrono un suono eccezionale, un comfort duraturo e una grande versatilità d’uso, il tutto a un prezzo accessibile. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito ad un prezzo imbattibile.

