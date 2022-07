One UI 4.5 di Samsung arriverà con queste novità: i dettagli

A distanza di qualche settimana dalla partenza del programma beta della One UI 4.5 per i wearable di Samsung, in questi giorni il colosso sudcoreano ha svelato tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento per tutta la serie Galaxy Watch4 e per i modelli successivi.

In attesa di scoprire quando sarà disponibile anche per gli ottimi smartwatch presenti nel nostro Paese, talaltro in fortissimo sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre, il team di sviluppo della One UI ha pubblicato un post svelando alcune tra le più importanti novità software presenti all’interno del nuovo update.

Ecco la One UI 4.5 di Samsung per la serie Galaxy Watch4: tutte le novità

Innanzitutto scopriamo che la One UI 4.5 integra il pieno supporto alla tastiera con layout QWERTY direttamente sul display dello smartwatch: secondo il team di sviluppo, l’introduzione della tastiera permetterà agli utenti di digitare più facilmente (?) brevi messaggi con le numerose applicazioni compatibili, a maggior ragione ora che è presente il supporto per gli swipe e la possibilità di dettare.

Il nuovo aggiornamento, inoltre, introduce anche alcune opzioni di personalizzazione per le watch face al fine di renderle più interessanti, belle da vedere e soprattutto più utili per controllare i parametri vitali, le prestazioni durante gli allenamenti, gli appuntamenti in calendario e molto altro. Una delle novità più importanti, però, è il supporto al dual SIM: gli utenti potranno impostare la SIM “preferita” sul proprio smartphone Samsung per vederla sincronizzata automaticamente sul wearable per effettuare telefonate senza alcun tipo di impedimenti.

A seguire troviamo poi miglioramenti per l’accessibilità per gli utenti con problemi di vista e/o udito e molto altro. L’aggiornamento, come dicevamo, sarà disponibile a breve per tutti gli utenti muniti di un Galaxy Watch4 o Galaxy Watch4 Classic.

