Oppo A53s è un portento di smartphone. Costa poco, offre molto e ora è persino in promozione su Amazon a soli 132,30€. Hai la possibilità di acquistarlo con un risparmio effettivo di 67,69€.

Inoltre le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale. Un affare? Decisamente.

Le specifiche tecniche di Oppo A53s: perché un must buy

Oppo A53s ti regala tutto ciò di cui sei in cerca a un prezzo minimo. Bello esteticamente e ricco d caratteristiche tecniche degne di nota, questo device è sicuramente un'alternativa che devi prendere in considerazione.

Il display è ampio e ti permette di avere una visione dei contenuti ottimizzata. La risoluzione HD+ accompagnata dalle cornici sottili sono una gioia per gli occhi.

Per quanto riguarda le prestazioni, stai tranquillo che il processore Qualcomm Snapdragon accompagnato dai 4 GB di RAM ti lascia fare tutto ciò che vuoi, persino tenere aperte numerose app in background.

Anche il comparto fotografico ti regala una gioia con una tripla fotocamera posteriore e obbiettivo principale da 13 megapixel. Patito dei selfie? Scattane di fenomenali con la fotocamera frontale da 8 megapixel, un vero e proprio portento.

Se poi stai fuori casa tutto il giorno non ti portare il caricatore dietro. La batteria ha un eccellente capacità di 5000mAh e si ricarica mediante ricarica veloce da 18W. Poco tempo e sei pronto per affrontare una nuova avventura.

Lo smartphone, infine, è anche Dual SIM quindi non farti problemi se sei solito utilizzare più schede telefoniche. La versione di Android montata è invece la 10.

Acquistalo subito su Amazon a soli 132,30€ in colorazione Electric Black. Lo ricevi in pochi giorni a casa tua sia se sei membro Prime che cliente standard. In più puoi approfittare del pagamento a rate scegliendo Confidis come modalità di pagamento in fase di checkout.

