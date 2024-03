Offerte primavera Amazon: cuffie Sony in sconto a soli 19,99€ (-30%)

Musica sempre con te a poco prezzo grazie alle offerte di primavera di Amazon che ti permettono di acquistare le ottime cuffie Sony MDR-ZX310 al prezzo eccezionale di soli 19,99 euro invece di 30: una riduzione del 30% rispetto al prezzo ufficiale.

Cuffie Sony in offerta: le caratteristiche

Le cuffie on-ear Sony MDR-ZX310 ti assicurano un’esperienza audio coinvolgente in un design leggero e pieghevole, ideale per l’ascolto in movimento. Dotate di driver al neodimio da 30 mm e una sensibilità di 98 dB/mW puoi avere un suono chiaro e potente in ogni situazione.

La gamma di frequenza estesa da 10 a 24.000 Hz permette di riprodurre fedelmente ogni dettaglio della tua musica preferita, dalle note più basse alle frequenze più alte. Il design pieghevole compatto consente di riporle facilmente quando non sono in uso, rendendole perfette per viaggiare o per l’utilizzo quotidiano. L’archetto leggero è il segreto per un comfort ottimale anche dopo diverse ore di ascolto.

Prestazioni audio eccezionali, facilità d’uso e comodità totale: queste cuffie Sony sono perfette per rispondere a tutte le tue esigenze. Acquistale adesso a soli 19,99 euro.