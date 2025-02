Offerte fuori di testa oggi su eBay per 5 prodotti firmati Xiaomi

Tieni ti forte perché oggi eBay sta facendo delle promozioni incredibili e noi abbiamo selezionato cinque prodotti firmati Xiaomi da non perdere assolutamente. Avvaliti di questi sconti e codici segreti e portati a casa il gadget che preferisci pagandolo pochissimo.

Xiaomi: i migliori 5 gadget a prezzi ridicoli

Puoi avere il piccolo e potente speaker Bluetooth Xiaomi con il suo pratico laccetto per agganciarlo dove desideri e un suono straordinario. Ha un peso di soli 185 grammi, la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP67 e una batteria che dura fino a 10 ore. È tuo soli 21,99 euro.

Metti all’interno di casa tua una videocamera di sorveglianza con supporto magnetico. La mitica Xiaomi MI Camera 2K ora la puoi acquistare a soli 27,45 euro, con il codice segreto CASA25. Gode di una perfetta qualità delle immagini con risoluzione da 2304 x 1296 p e possiede una audio bidirezionale.

Lo straordinario Xiaomi Smart Speaker IR oggi è tuo soli 28,08 euro, inserendo il codice promozionale CASA25 al momento del pagamento. Una piccola casa Bluetooth intelligente con display a LED dove potrai ascoltare le tue canzoni preferite e impostare la sveglia.

Se non hai una Smart TV e non sei intenzionato a spendere un mucchio di soldi allora acquista Xiaomi Mi Tv Stick con telecomando incluso a soli 37,08 euro, sempre con il codice CASA25. Potrai trasformare il tuo vecchio televisore in una Smart TV spendendo pochissimo e potrai vedere tutti i programmi che desideri in HD.

La Xiaomi Outdoor Camera è una videocamera di sorveglianza che potrai mettere tranquillamente all’esterno. Gode infatti dell’impermeabilità certificata IP66. Ha una perfetta visione a colori sia di giorno che di notte e un rilevamento intelligente. Puoi connetterla con altri dispositivi smart e archiviare i video sia in cloud che in locale con una scheda microSD. Mettila nel tuo carrello a soli 40,05 euro, inserendo il codice CASA25.

Queste sono soltanto alcune delle offerte incredibili che sta proponendo oggi eBay, secondo noi sono le migliori 5 firmate Xiaomi. Oltre ad avere tutti sconti pazzeschi godono anche della spedizione gratuita e veloce. In appena due o tre giorni il tuo acquisto sarà a casa tua.