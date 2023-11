Offerte edays: OCCASIONE D'ORO per acquistare Xiaomi Mi Smart Band 8

L’arrivo degli edays di eBay coincide con uno sconto davvero niente male sulla più popolare e amata smartband di sempre, Xiaomi Mi Smart Band 8. Infatti, sfruttando il codice coupon “NOVEDAYS” in fase di acquisto, il fitness tracker del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 36€.

Al prezzo di una comune smartband economica hai a portata di mano un fitness tracker di cui non ti stancherai mai, a maggior ragione quando scopri che ti offre numerosissime funzionalità di cui non potrai più fare a meno.

La popolarissima Xiaomi Mi Smart Band 8 costa pochissimo su eBay: occasione imperdibile

Xiaomi Mi Smart Band 8 monta un eccellente pannello AMOLED da 1.62 pollici abbracciato da una bellissima cornice in metallo; sul versante opposto, invece, trova posto un precisissimo sensore HR in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e tantissime altre informazioni utili per fornirti sempre un resoconto dettagliato della tua salute.

Alimentata da una batteria che ti accompagna senza fatica per ben 16 giorni, il wearable a marchio Xiaomi è anche apprezzato da milioni di sportivi: nonostante il prezzo shock, infatti, ti offre il supporto a più di 150 modalità sportive con tanto di consigli utili su come migliorare la tua forma fisica.

Oggi è la migliore occasione che ti possa capitare sottomano per acquistare l’ottima smartband di Xiaomi a un prezzo davvero conveniente su eBay; ricorda di utilizzare il codice coupon “NOVEDAYS” per avere diritto allo sconto di 6,59€ in occasione degli edays.

