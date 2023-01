Offerte eBay: il Samsung Galaxy Tab S8 11" oggi può essere tuo ad un prezzo super

Esplorando le migliori offerte di eBay, abbiamo trovato un’occasione davvero imperdibile. Stai cercando un nuovo tablet Android top di gamma dal prezzo davvero irresistibile? Abbiamo proprio quello che fa al caso tuo: l’acclamato Samsung Galaxy Tab S8 da 11 pollici è ad un prezzo imbattibile. Potrà essere tuo a 539€, con un risparmio di 50€ sul suo normale prezzo di listino. Devi semplicemente ricordarti di applicare il codice sconto ‘CASA23’.

Il modello in offerta è la versione con 8GB di RAM e 128GB e connettività solo Wi-Fi.

Ti consigliamo di fare davvero in fretta, perché sta andando rapidamente a ruba. Recentemente sono andate vendute già 17 unità, e mentre scriviamo questa notizia ne rimangono disponibili appena due. Sarai tu uno dei due fortunati che riuscirà ad aggiudicarsi questo eccellente tablet Android ad un prezzo così conveniente? Noi te lo auguriamo di cuore: affrettati e mettilo nel carrello immediatamente. C’è il rischio che vada out of stock ancora prima che tu riesca a finire di leggere questa notizia.

Viene venduto con Android 12 pre-installato. Il Samsung Galaxy Tab S8 è un tablet dotato di una nuova S Pen a latenza super ridotta che permette di scrivere, disegnare e prendere appunti. Con Clip Studio Paint, è possibile sviluppare le proprie abilità creative come disegno o pittura, con la sensazione di utilizzare un vero pennello. Con Google Duo è possibile effettuare chiamate video di alta qualità con fino a 31 persone, con la riduzione del rumore a tre microfoni. La funzione Auto Framing consente di mettere al centro dell’attenzione il soggetto, ad esempio durante una lezione di danza, regolando automaticamente lo zoom per mantenere l’attenzione sulle tue azioni. La modalità Multi Window consente di gestire la dimensione, la posizione e il numero di finestre per poter lavorare su più progetti contemporaneamente.

Acquista subito il Samsung Galaxy Tab S8 11″ a 539€, approfittando di uno sconto di 50€ sul suo normale prezzo di listino. Ti ricordiamo che per beneficiare dell’offerta dovrai inserire il codice sconto ‘CASA23’.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.