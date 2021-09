Siete alla ricerca di uno smart band, ma non sapete quale scegliere? Innanzitutto non scendete a compromessi grazie ad OPPO Band Sport che oggi potete portarlo a casa a soli 24,90 euro invece di 49,90 euro grazie a uno sconto del 50%. Le spedizioni sono anche rapide e gratis con l'abbonamento Amazon Prime.

OPPO Band Sport: caratteristiche principali

Si tratta di un wearable di alta qualità in cui, a prima vista, spicca lo splendido display AMOLED da 1,1″ con cui potete leggere senza fatica tutte le notifiche ricevute: l'eccellente visibilità è garantita anche sotto luce diretta del sole.

Super leggero e comodo, potete sfruttare le innumerevoli funzionalità in qualunque momento. Grazie alle 12 tipologie di workout specifiche, non sarà un problema tenere traccia con precisione delle vostre performance sportive, strizzando sempre l'occhio alla salute. Infatti, questo weatable è un monitor completo per controllare il battito cardiaco, il livello di ossigeno presente nel sangue e anche la qualità del riposo notturno.

A completare le peculiarità del dispositivo ci pensa l'ottima autonomia energetica. Utilizzatelo per 12 giorni di fila prima di doverlo ricaricare e quando ce ne sarà bisogno basteranno 90 minuti e il vostro OPPO Band Sport sarà di nuovo pronto ad accompagnarvi per altri 12 giorni. Si tratta, quindi, di un eccezionale dispositivo, che ora potete portarlo a casa a metà prezzo grazie alle promozioni di settembre di Amazon: completate l'ordine velocemente e prendetelo a 24,90 euro con spedizioni rapide e gratuite.

