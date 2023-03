Offerte di Primavera: Realme Narzo 50i Prime a meno di 80€, incredibile

Avere uno smartphone che ti offra una buona autonomia, un display ampio e una memoria generosa senza spendere troppo può sembrarti un’utopia. E invece no perché con realme Narzo 50i Prime, un telefono che puoi acquistare su Amazon a soli 79,99 euro con le Offerte di Primavera di Amazon, hai tutto questo.

realme Narzo 50i Prime è un dispositivo che si distingue proprio per la sua batteria da 5000 mAh, che ti garantisce una durata di circa due giorni con un uso normale. Inoltre, grazie alla modalità risparmio energetico intelligente, puoi ottimizzare il consumo della batteria in base alle tue abitudini e alle tue esigenze.

realme Narzo 50i Prime: soddisfa ogni esigenza e costa pochissima

Il telefono si presenta con uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e aspect ratio 20:9, che ti offre una visione ampia e immersiva dei tuoi contenuti preferiti. La memoria interna da 32GB espandibile fino a 1 TB, grazie allo slot per tre schede che ti permette di inserire due SIM e una microSD. I 3GB di RAM ti assicurano sufficiente fluidità per le tue attività quotidiane.

Non manca davvero niente, perché per le tue immagini hai una fotocamera posteriore da 8 MP con apertura f/2.0 e modalità notturna, che ti permette di scattare foto decenti anche in condizioni di scarsa luce. La fotocamera anteriore è da 5 MP con modalità bellezza e HDR, che ti aiuta a fare selfie luminosi e naturali.

Contraddistinto da un design semplice ma elegante, con una back cover in plastica con effetto opaco e un colore blu scuro, lo smartphone ha uno spessore di soli 8,5 mm e un peso di 182 grammi, che lo rendono comodo da tenere in mano. Trovi infine un jack per le cuffie da 3,5 mm, un connettore microUSB e un altoparlante mono.

Se vuoi acquistare realme Narzo 50i Prime a un prezzo ultraconveniente, non perdere tempo e approfitta dell’offerta di Amazon: puoi averlo a soli 79,99 euro invece di 109 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.