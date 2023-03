Offerte di primavera Amazon: Acer Chromebook 314 costa POCO (-38%)

Tra le prime offerte di primavera di Amazon in ambito notebook non potevamo non prendere in considerazione l’offerta sul Chromebook 314 di Acer, un computer davvero molto valido finalmente proposto a un prezzo decisamente interessante. Infatti, grazie a uno sconto del 38%, il computer del colosso hi-tech crolla ad appena 209€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Realizzato con materiali di buona qualità, il computer ha tutto ciò che ti serve: è perfetto per navigare in rete, chattare con i tuoi amici, ascoltare la musica, guardare video ad altissima risoluzione, svagarti, studiare e anche lavorare con la suite di app di Google.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Acer Chromebook 14 crolla del 38% su Amazon: oggi costa pochissimo

L’Acer Chromebook 314 monta un bel pannello IPS Full HD LED da 14 pollici con una buona gamma colore, un processore Intel scattante e ben ottimizzato e una batteria sapientemente ottimizzata per accompagnarti lungo molte ore di utilizzo.

Il punto di forza del Chromebook di Acer, oltra al prezzo molto conveniente, è la presenza di Chrome OS: il sistema operativo di Google, infatti, è super leggero, rapido, libero da virus/malware e ti offre pieno accesso (online e offline) a tantissime app di Google.

Questa di oggi è la tua migliore occasione per ricevere a casa un notebook di qualità a un prezzo davvero molto conveniente, ma solo se fai in fretta. Metti subito nel carrello l’Acer Chromebook 314 e preparati a un’esperienza di utilizzo appagante senza spendere una cifra proibitiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.