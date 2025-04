Offerta di Pasqua HUAWEI: WATCH 4 Pro e FIT 3 al miglior prezzo

Tra le offerte di Pasqua proposte da Huawei direttamente sul loro sito ufficiale, oggi vi proponiamo due smartwatch esteticamente differenti, ma capaci entrambi di garantire elevate prestazioni con una spesa contenuta. Ci riferiamo al Huawei Watch 4 Pro e al Watch Fit 3. Continuate a leggere per scoprire tutte le informazioni necessarie per portarveli a casa al miglior prezzo.

HUAWEI WATCH 4 Pro 48mm

State cercando uno smartwatch di fascia premium, ma non troppo costoso? Ecco il bellissimo Huawei Watch 4 Pro nella variante da 48mm con cinturino in pelle marrone e, ovviamente, struttura in titanio di grado aerospaziale.

Potrete acquistarlo a soli 263 euro sfruttando il coupon ABLAW12 da inserire nell’apposito spazio, durante le fasi d’acquisto. Cliccate sul banner presente qui sotto per approfittare dell’offerta.

Debuttato nel nostro Paese qualche mese fa assieme alla relativa versione base, il Huawei Watch 4 Pro mette a disposizione degli utenti tante funzionalità smart e per il monitoraggio del proprio stato di salute. A partire dal Controllo respirazione che si basa sul ritmo del respiro, sul modo in cui si tossisce e sul livello di SpO2, oltre che sulla presenza di aria inquinata: l’algoritmo fornisce dati “sullo stato di respirazione e sulla salute generale dei polmoni” (NOTA: non è un dispositivo medico). É presente anche la funzione di monitoraggio del sonno con TruSleep 3.0.

Watch 4 Pro è realizzato in titanio di grado aerospaziale con vetro sferico in zaffiro che copre lo schermo da 1,5″ LTPO AOD. La scocca è impermeabile, precisamente fino a 30 metri con certificazione IP68. Il software è completissimo e super personalizzabile con oltre 20.000 quadranti differenti da utilizzare, molti dei quali ispirati allo spazio.

Tra le altre specifiche tecniche degne di nota, segnaliamo una connettività completa anche di eSIM 4G, una autonomia massima di 21 giorni, la ricarica wireless, ed il monitoraggio con riconoscimento automatico di oltre 100 attività sportive differenti.

HUAWEI WATCH FIT3

Ecco l’indossabile Huawei Watch Fit 3, uno smatwatch di ultima generazione dal design accattivante e adatto a qualsiasi utilizzo. Potrete acquistarlo nella variante Black Fluoroelastomero a soli 99 euro, un prezzo davvero basso rispetto ai 159 euro di listino.

Huawei Watch Fit 3 è caratterizzato da un design squadrato, bordi arrotondati, corona laterale colorata e materiali premium. Il corpo principale è realizzato in lega di alluminio e ha uno stile minimalista, pesa appena 26 grammi e ha uno spessore di soli 9,9mm, quindi massima comodità al polso anche durante il sonno.

Il display da 1,82 pollici di tipo AMOLED 2.5D ha un rapporto tra schermo e scocca del 77,4%, quindi ampia zona frontale touch utilizzabile. Ottima anche la luminosità che raggiunge i 1500 nit di picco regolabili automaticamente in base all’ambiente circostante.

Oltre all’estetica, ​Huawei è andata ad intervenire profondamente anche lato software con una interfaccia utente rinnovata e progettata per una visualizzazione più coinvolgente: dimensione dei caratteri maggiorata, migliorie delle principali funzionalità, nuovi quadranti e, ad esempio, sfondo della modalità sport che cambia colore in base alla frequenza cardiaca.

Anche l’app StayFit integra diverse novità, prime fra tutte TruSleep 4.0 e TruSeen 5.5, rispettivamente utili per monitorare la qualità e la respirazione durante il sonno in maniera ancora più precisa. Sono presenti, inoltre, una registrazione approfondita dei dati mestruali, numerosi corsi di allenamento precaricati, le Smart Suggestion e Huawei TruSport con altre 5 nuove modalità sportive riconosciute (padel e calcio sono tra queste) che vanno a sommarsi alle oltre 100 già presenti anche nei precedenti modelli.

L’autonomia massima dichiarata è pari a 10 giorni. E’ presente un sistema di ricarica rapida che vi permetterà di coprire un giorno di utilizzo con appena 10 minuti di ricarica.

Queste sono soltanto due delle tante offerte disponibili sul sito Huawei. Per scoprire anche il resto degli sconti vi basterà cliccare qui.

In collaborazione con Huawei.