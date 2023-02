Il tablet economico con Android 12 è in super-sconto (e sta andando a ruba)

Stai cercando un tablet Android affidabile ed economico? Ti veniamo subito in soccorso con un’offerta di Amazon da non farsi assolutamente sfuggire! Il Teclast P30S è un tablet entry-level che offre molte funzionalità avanzate ad un prezzo conveniente. Attualmente è in offerta su Amazon, dove viene proposto a 118,56€ con uno sconto del 30% sul suo prezzo di listino. Potrai ottenere un ulteriore sconto di 10€ spuntando l’apposita casella prima di inserire il prodotto nel carrello.

Il tablet Teclast P30S è un dispositivo dotato delle più recenti tecnologie e in grado di regalarti un’esperienza d’uso fluida ed efficiente. Con il sistema operativo Android 12 certificato da Google GMS, questo tablet garantisce maggiore privacy e un ampio controllo sui tuoi dati. Alimentato dal potente processore octa-core MT8183 che raggiunge i 2.0 GHz, il P30S offre eccellenti prestazioni per lavoro e svago, con la GPU Mali-G72 e un sensore giroscopico. Il display da 10,1 pollici con risoluzione IPS HD a 1280×800 è dotato di tecnologie T-color per migliorare i colori e i dettagli dell’immagine.

Il corpo leggero e semi-metallico rende questo tablet elegante e confortevole da impugnare, mentre il touchpad a 12 nm mantiene le prestazioni elevate riducendo efficacemente la generazione di calore. Il P30S dispone di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata espandibile fino a 1 TB, il che significa che hai abbondanza di spazio per archiviare giochi, film, foto, app e musica. La fotocamera frontale da 5 MP e quella posteriore da 2 MP ti permettono di catturare i tuoi momenti preziosi e condividerli con amici e familiari. Questo tablet è dotato anche di altoparlanti a doppia fotocamera con audio cristallino e un’interfaccia audio per supportare il collegamento delle cuffie. Il Teclast P30S supporta la connessione 5G WiFi, Bluetooth 5.0 e GPS, con una batteria di grande capacità da 6000 mAh che ti consente di usare questo tablet a lungo senza sforzo.

Il Teclast P30S, in altre parole, è un eccellente tablet entry-level, con tutte le carte in regola per accompagnarti in modo affidabile in tutte le operazioni della tua quotidianità. Ad esempio, è un ottimo tablet per chi ha bisogno di una soluzione per prendere appunti in classe, ma è eccellente anche se ti interessa guardare i tuoi film e serie TV Netflix preferiti comodamente seduto a letto. Normalmente il Teclast P30S viene proposto a 169,99€, ma oggi può essere tuo ad appena 118,56€, grazie ad un generoso sconto del 30%. Inoltre, spuntando l’apposita casella prima di inserire il prodotto nel carrello, potrai ottenere un ulteriore risparmio di 10€. L’offerta è decisamente interessante e proprio per questo motivo ti consigliamo di non fartela scappare: le unità in promozione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.