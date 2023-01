Offerte Amazon: SSD Sasmung 990 Pro da 1TB al miglior prezzo di sempre

Lo spazio di archiviazione del tuo computer non ti basta mai? Oppure vuoi avviare i tuoi videogiochi preferiti istantaneamente azzerando i tempi di caricamento, magari sfruttando a pieno le potenzialità del tuo computer da gaming o della tua nuova PlayStation 5? Oggi vogliamo segnalarti un prodotto che risponde a tutte queste esigenze: questa memoria SSD della Samsung da 1TB è proposta ad un prezzo decisamente interessante ed è una delle migliori soluzioni sul mercato.

È un’unità SSD estremamente veloce e ottimizzata per il gaming e il montaggio di video pesanti, ed oggi può essere tua ad un prezzo davvero imbattibile: 161€, contro i normali 209€ a cui viene normalmente proposta su Amazon.

Questa memoria SSD da 1TB di Samsung utilizza la tecnologia PCIe 4.0 per massimizzare le prestazioni. Con velocità di lettura e scrittura casuale fino a 1400K/1550K IOPS e velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 7450/6900 MB/s, è fino al 40% e 55% più veloce rispetto alla serie 980 PRO. È ottimizzata per l’utilizzo in giochi, montaggio video e analisi dati. Inoltre, utilizza una tecnologia di controllo termico intelligente che garantisce un’efficienza energetica superiore, riducendo i consumi fino al 50% per watt rispetto alla serie 980 PRO. Il controller rivestito di nichel e un avanzato algoritmo di controllo termico gestiscono il calore per garantire prestazioni costanti. La suite di tool di ottimizzazione del software Samsung Magician consente di proteggere i dati, monitorare lo stato di salute del drive e impostare combinazioni di colore dei LED.

Perché scegliere una memoria SSD

Le SSD sono molto più veloci delle memorie HDD sia in fase di lettura che di scrittura dei dati. Ciò si traduce in un avvio del sistema operativo e delle applicazioni più rapido e in una maggiore efficienza nell’utilizzo dei programmi. Non presentando parti meccaniche in movimento, sono anche molto meno soggette a guasti o a danni da urti o vibrazioni. Le SSD hanno anche una maggiore durata rispetto alle memorie HDD, poiché non presentano parti meccaniche che possono usurarsi con l’uso prolungato.

Insomma, come avrai capito stiamo parlando di un prodotto eccellente dedicato agli utenti più esigenti. Ma avere il meglio non deve sempre necessariamente comportare anche l’esborso di una cifra folle: così, oggi questa SSD da 1TB di Samsung compatibile con PlayStation e computer con DirectStorage può essere tua con uno sconto del 23%. Solamente 161€, per un risparmio di quasi 50€. Come sempre potrai scegliere di dividere l’importo in più rate e con Prime la spedizione è istantanea e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.