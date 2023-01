Offerte Amazon: questo decoder DVB-T2 della Fenner oggi è tuo a meno di 20€

No, non ti serve un nuovo televisore per poter accedere alle nuove frequenze del digitale terrestre. Oggi vogliamo segnalarti un decoder DVB-T2 della Fenner che si è distinto per le sue ottime caratteristiche. Il suo punto di forza, ad ogni modo, è l’eccellente rapporto qualità-prezzo, oggi reso ancora più conveniente da questa imperdibile offerta.

Abbiamo scelto di segnalarti questo decoder digitale terrestre per le sue specifiche complete e per più di qualche funzionalità intrigante, che lo rendono uno dei migliori prodotti in questa fascia di prezzo. Partiamo con il dirti che è un decoder davvero semplice da installare: ti basterà inserire l’alimentatore e quindi collegare il decoder alla tua TV utilizzando un cavo HDMI o Scart, a seconda delle tue esigenze. La programmazione dei canali è incredibilmente veloce e semplice. Anzi, dire semplice forse è un eufemismo: è completamente automatica.

Tra le diverse feature, troviamo la possibilità di impostare l’accensione e spegnimento del decoder in maniera automatica: vi basta selezionare la fascia oraria in cui vi interessa spegnerlo e accenderlo. Decisamente comodo per chi ha l’abitudine di addormentarsi davanti alla TV. Una funzione ancora più utile consente di impostare un timer che vi ricorderà di cambiare canale quando sta per iniziare il vostro programma preferito. State guardando il TG su RAI 1? Il timer vi ricorderà che il film che ti interessa sta per iniziare su Italia 1. Non è solo un reminder: il decoder cambierà canale automaticamente.

Infine, potete anche creare una lista di canali preferiti che vi consentirà di fare zapping in modo estremamente comodo, senza dover navigare tra una lista di oltre 700 canali, la maggior parte dei quali, probabilmente, non saranno di vostro interesse. Alcune precisazioni: per farlo funzionare, avrai bisogno di un cavo HDMI e di due batterie AAA per il telecomando, che non sono inclusi nella confezione. Ti basterà cliccare i due link che ti abbiamo indicato e aggiungere i prodotti (scelti per l’ottimo rapporto qualità/prezzo) nel carrello assieme al decoder.

Normalmente questo decoder DVB-T2 della Fenner viene proposto a circa 30€, ma oggi può essere tuo a meno di 20€ grazie ad uno sconto del 33%. Uno sconto eccellente per un prodotto impeccabile. Come sempre, con Prime la spedizione è gratuita e riceverai il decoder in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.