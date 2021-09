Un pacco da 28 batterie AAA della EBL è tra le offerte più interessanti di oggi su Amazon, proposta prima con uno sconto dell'8% sul prezzo di listino e poi con il codice sconto D9PNFHV3 che fa scendere il prezzo fino a 5,99 euro. Sono compatibili con tutti i dispositivi e gli apparecchi che usano questa forma di alimentazione, dai telecomandi ai giocattoli, dalle fotocamere fino ai rasoi.

EBL: 28 batterie AAA in offerta

Le batterie alcaline AAA della EBL sono più resistenti delle normali batterie alcaline presenti sul mercato eliminando, così, il problema della frequente sostituzione della batteria. La tecnologia avanzata anti-perdite consente di avere le pile sempre cariche anche a distanza di anni.

Queste pile, inoltre, sono realizzate con materiali ecologici senza alcun uso di mercurio o cadmio, così da essere anche rispettose dell'ambiente. Al prezzo di soli 5,99 euro invece di 12,99 euro come da listino è un affare da non lasciarsi sfuggire. Non dimenticatevi di inserire il codice sconto D9PNFHV3 in fase di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica