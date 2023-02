OFFERTACCIA eBay del weekend: -60% sulla EPICA smart TV Samsung UHD 4K

Il weekend viene stravolto da una offerta di eBay che ti permette di acquistare la stupenda smart TV di Samsung da 50″ a un prezzo assolutamente ridicolo. Stiamo parlando di uno sconto del 60%, con un risparmio immediato di ben 421€, che ti dà la possibilità di ricevere direttamente a casa una televisione con uno spettacolare pannello Ultra HD 4K da 50″.

Ad appena 280€, grazie al codice coupon “CASA23“, la televisione a marchio Samsung costa davvero pochissimo.

Risparmia subito 421€ su eBay per la smart TV di Samsung UHD 4K da 50 pollici

Nonostante il prezzo super economico e vantaggioso, la smart TV del colosso sudcoreano monta un bellissimo pannello da 50″ con il processore Crystal 4K per una rappresentazione eccellente dei colori e delle immagini. A tutto ciò si aggiunge anche la tecnologia Adaptive Sound per un suono calibrato e il Motion Xcelerator per giocare al massimo dei dettagli.

La smart TV di Samsung integra anche la piattaforma software Tizen: guarda tutti i programmi, film e serie TV sui palinsesti di Netflix, Amazon Prime Video, NOW TV, Apple TV, Disney+ e molte altre ancora.

Solo oggi hai a portata di mano un’occasione unica che ti dà la possibilità di risparmiare tantissmo sulla smart TV di Samsung: mettila subito nel carrello e ricordati di utilizzare il codice coupon “CASA23” in fase di acquisto per pagarla appena 280€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.