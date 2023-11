Offerta Sky per il Black Friday: hai anche Netflix a 14,90 euro al mese

Questo Black Friday, Sky ha una sorpresa speciale per te. Con un’offerta incredibile, puoi ottenere Sky e Netflix a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro. È l’occasione perfetta per accedere a una vasta gamma di contenuti e trasformare le tue serate in avventure di intrattenimento senza fine.

Offerta Sky per il Black Friday: approfittane subito

Sky è noto per offrire un mondo di intrattenimento di prima classe. Con questa offerta, avrai accesso a Sky TV, che include una vasta gamma di programmi tra cui le imperdibili produzioni Sky Original, serie TV italiane e internazionali, spettacoli per tutta la famiglia e documentari da scoprire.

Ma non è finita qui. Con questa offerta, avrai anche accesso a Netflix, la piattaforma di streaming più popolare al mondo che include una vasta selezione di serie TV, film, documentari e programmi per bambini, il tutto a portata di clic. Mantieni il tuo account esistente o crea uno nuovo e inizia subito a godere dei contenuti che ami. Con questa offerta, avrai accesso al piano Base di Netflix in HD 720p su un solo schermo alla volta, senza fastidiose interruzioni pubblicitarie. Inoltre, avrai la possibilità di passare a Netflix Premium quando lo desideri.

Non c’è mai stato un momento migliore per abbonarsi a Sky con l’offerta Black Friday a 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro. È un’occasione da non perdere per trasformare le tue serate in avventure di intrattenimento senza fine.

